|
17.02.2026 06:31:28
Ortin Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ortin Laboratories hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR gegenüber -0,130 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 64,71 Prozent auf 0,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Ortin Laboratories 0,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!