Ortin Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ortin Laboratories hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR gegenüber -0,130 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 64,71 Prozent auf 0,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Ortin Laboratories 0,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at