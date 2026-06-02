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02.06.2026 06:31:29
Ortin Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ortin Laboratories stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 INR gegenüber -0,200 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ortin Laboratories 0,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 60,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,9 Millionen INR umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,910 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ortin Laboratories -1,040 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 70,76 Prozent auf 3,42 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,00 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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