Ortivus (B): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ortivus (B) lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,78 Prozent zurück. Hier wurden 19,3 Millionen SEK gegenüber 19,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at