Ortoma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ortoma ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ortoma die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,39 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,48 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen SEK gegenüber 9,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at