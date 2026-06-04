Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.06.2026 14:47:00

Orts- und Bürozeiterfassung in Microsoft Teams kommt

Die automatische Büroanwesenheitserfassung in Teams ist seit Ende vergangenen Jahres angekündigt. Jetzt soll sie wirklich kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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