Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.06.2026 14:47:00
Orts- und Bürozeiterfassung in Microsoft Teams kommt
Die automatische Büroanwesenheitserfassung in Teams ist seit Ende vergangenen Jahres angekündigt. Jetzt soll sie wirklich kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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