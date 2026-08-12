Oruka Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oruka Therapeutics hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Oruka Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at