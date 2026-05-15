Oruka Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Oruka Therapeutics gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at