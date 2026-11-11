Oruka Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oruka Therapeutics hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oruka Therapeutics ein EPS von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at