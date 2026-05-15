Orvana Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orvana Minerals hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,45 Prozent auf 74,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at