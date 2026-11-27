Orvana Minerals gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Orvana Minerals mit einem Umsatz von insgesamt 69,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 116,25 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,360 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,68 Prozent auf 252,61 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,28 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at