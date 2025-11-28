Orvana Minerals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orvana Minerals lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,85 Prozent auf 32,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,130 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orvana Minerals -0,050 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 138,30 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 122,90 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at