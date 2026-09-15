ORVIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ORVIS hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at