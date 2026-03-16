ORVIS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ORVIS lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 27,83 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 34,73 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ORVIS mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at