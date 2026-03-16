|
16.03.2026 06:31:29
ORVIS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ORVIS lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 27,83 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 34,73 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat ORVIS mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,14 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.