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15.06.2026 06:31:29
ORVIS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ORVIS hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,44 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 102,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ORVIS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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