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25.09.2026 06:31:28
Orzel Bialy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Orzel Bialy hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 PLN gegenüber 0,750 PLN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 164,8 Millionen PLN gegenüber 132,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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