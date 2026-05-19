OS Therapies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OS Therapies lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at