Osaka Gas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Osaka Gas hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 117,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 99,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Osaka Gas mit einem Umsatz von insgesamt 479,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at