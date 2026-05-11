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11.05.2026 06:31:29
Osaka Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Osaka Gas hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,18 JPY, nach 108,86 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 591,47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 624,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 391,15 JPY. Im Vorjahr hatte Osaka Gas 333,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 2 030,30 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Osaka Gas 2 069,02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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