OSAKA GAS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OSAKA GAS hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3,77 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte OSAKA GAS ein EPS von 4,37 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 13,47 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at