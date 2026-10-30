Osaka Gas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Osaka Gas hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 81,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 118,10 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 547,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Osaka Gas einen Umsatz von 488,17 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at