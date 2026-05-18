OSAKA KOHKI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OSAKA KOHKI hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 50,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -25,750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 102,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,37 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 41,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 30,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at