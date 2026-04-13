OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,22 JPY gegenüber 49,96 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 9,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at