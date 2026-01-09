09.01.2026 06:31:28

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY lud am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 169,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 58,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,32 Prozent auf 9,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 336,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 191,25 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY 36,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

