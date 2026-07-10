OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Quartalsergebnisse

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 88,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,75 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY einen Umsatz von 8,88 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at