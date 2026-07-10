|
10.07.2026 06:31:29
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Quartalsergebnisse
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 88,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,75 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY einen Umsatz von 8,88 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.