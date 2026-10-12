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12.10.2026 06:31:29
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 110,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY 63,92 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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