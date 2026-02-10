OSAKA SODA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OSAKA SODA veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 31,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSAKA SODA 24,23 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,86 Milliarden JPY – ein Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSAKA SODA 24,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at