OSAKA SODA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OSAKA SODA hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,52 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at