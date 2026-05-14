OSAKA SODA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OSAKA SODA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,04 JPY gegenüber 18,95 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 26,27 Milliarden JPY gegenüber 21,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 123,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 81,54 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 99,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 96,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at