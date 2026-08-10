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10.08.2026 06:31:29
OSAKA SODA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OSAKA SODA hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 40,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSAKA SODA noch ein Gewinn pro Aktie von 24,22 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,75 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OSAKA SODA einen Umsatz von 24,28 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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