OSAKA SODA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OSAKA SODA hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 29,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OSAKA SODA 16,40 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,05 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,55 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at