OSAKA STEEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OSAKA STEEL hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 12,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 23,26 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at