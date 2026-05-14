OSAKA STEEL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OSAKA STEEL hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 660,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,28 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,20 Milliarden JPY.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 699,780 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 82,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 95,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 116,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at