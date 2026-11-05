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05.11.2026 06:31:28
OSAKA STEEL gewährte Anlegern Blick in die Bücher
OSAKA STEEL hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 98,79 JPY gegenüber -2,150 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSAKA STEEL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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