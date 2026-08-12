OSAKA YUKA INDUSTRY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OSAKA YUKA INDUSTRY hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 75,91 JPY gegenüber 31,94 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 349,4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 276,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at