Osaki Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Osaki Electric hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 22,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at