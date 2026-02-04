Osaki Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Osaki Electric hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Osaki Electric 37,67 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,66 Milliarden JPY – ein Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Osaki Electric 25,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at