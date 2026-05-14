Osaki Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Osaki Electric präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 122,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Osaki Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 25,61 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 26,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 129,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Osaki Electric 75,47 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,91 Prozent auf 100,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 97,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at