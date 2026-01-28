MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

28.01.2026 01:30:04

Osborne Partners Buys Another $4 Million Worth of MercadoLibre Stock

According to an SEC filing dated Jan. 27, 2026, Osborne Partners Capital Management, LLC increased its MercadoLibre position by 1,918 shares over the fourth quarter. The estimated transaction value is $4.03 million based on the quarter’s average unadjusted close. The fund’s MercadoLibre stake ended the period at 10,095 shares, with its position value rising by $1.22 million, a change reflecting both new purchases and stock price movement.Buy activity brought MercadoLibre to 1.05% of Osborne Partners’ $1.94 billion in reportable U.S. equity assets.As of Jan. 26, 2026, MercadoLibre shares were priced at $2,212.62, up 24.48% over the past year, outperforming the S&P 500 by 6 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
