MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
28.01.2026 01:30:04
Osborne Partners Buys Another $4 Million Worth of MercadoLibre Stock
According to an SEC filing dated Jan. 27, 2026, Osborne Partners Capital Management, LLC increased its MercadoLibre position by 1,918 shares over the fourth quarter. The estimated transaction value is $4.03 million based on the quarter’s average unadjusted close. The fund’s MercadoLibre stake ended the period at 10,095 shares, with its position value rising by $1.22 million, a change reflecting both new purchases and stock price movement.Buy activity brought MercadoLibre to 1.05% of Osborne Partners’ $1.94 billion in reportable U.S. equity assets.As of Jan. 26, 2026, MercadoLibre shares were priced at $2,212.62, up 24.48% over the past year, outperforming the S&P 500 by 6 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
