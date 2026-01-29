Oscar Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oscar Global hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oscar Global ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at