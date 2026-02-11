|
11.02.2026 06:31:28
Oscar Health A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Oscar Health A lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oscar Health A -0,620 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,81 Milliarden USD – ein Plus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oscar Health A 2,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Oscar Health A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,690 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oscar Health A einen Umsatz von 9,18 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.