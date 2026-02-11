Oscar Health A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oscar Health A lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oscar Health A -0,620 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,81 Milliarden USD – ein Plus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oscar Health A 2,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Oscar Health A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,690 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oscar Health A einen Umsatz von 9,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at