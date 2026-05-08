Oscar Health A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oscar Health A hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oscar Health A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at