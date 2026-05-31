Oscar Healt a Aktie
WKN DE: A2QQXK / ISIN: US6877931096
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31.05.2026 02:39:23
Oscar Health vs. UnitedHealth: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
Deciding between a high-growth challenger and a stable industry giant is a classic investor dilemma. You might be weighing Oscar Health (NYSE:OSCR) against UnitedHealth Group (NYSE:UNH) for your 2026 portfolio.Oscar Health focuses on tech-enabled individual insurance plans, aiming for agility and digital member engagement. UnitedHealth provides insurance, technology, and clinical services to over 151 million people across the globe. Comparing these two shows how different business models tackle the complexities of the U.S. health system today.Oscar Health operates primarily among healthcare stocks in the U.S. individual coverage market. It provides individual and family plans, alongside technology services such as Lucie Health Marketplace, designed to simplify the member experience. Since nearly 93% of its premiums come from the Centers for Medicare & Medicaid Services, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oscar Health Inc Registered Shs -A-
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05.05.26
|Ausblick: Oscar Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Oscar Health A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oscar Health Inc Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|Oscar Health Inc Registered Shs -A-
|19,03
|-2,77%
|UnitedHealth Inc.
|324,80
|-1,10%
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