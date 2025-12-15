OSG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OSG präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -20,35 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,180 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OSG einen Umsatz von 1,89 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at