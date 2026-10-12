OSG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OSG gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 107,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38,38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 38,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at