OSG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OSG hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,20 JPY gegenüber 8,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,98 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSG 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at