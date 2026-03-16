OSG präsentierte Quartalsergebnisse

OSG hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -12,360 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 20,49 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 8,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at