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13.07.2026 06:31:29
OSG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
OSG hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 90,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 46,21 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 49,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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