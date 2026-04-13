OSG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OSG äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61,35 JPY gegenüber 30,73 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 42,63 Milliarden JPY gegenüber 37,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at