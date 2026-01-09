|
09.01.2026 06:31:28
OSG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
OSG hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 56,79 JPY. Im letzten Jahr hatte OSG einen Gewinn von 42,66 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 172,11 JPY gegenüber 148,94 JPY im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,28 Prozent auf 160,62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.