OSG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OSG hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 56,79 JPY. Im letzten Jahr hatte OSG einen Gewinn von 42,66 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 172,11 JPY gegenüber 148,94 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,28 Prozent auf 160,62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at