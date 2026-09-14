OSG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OSG hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at